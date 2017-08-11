Дмитрий Нагиев появился на кастинге "Новой фабрики звезд"

2 сентября на канале "МУЗ-ТВ" стартует продолжение легендарного телепроекта "Новая фабрика звезд". А пока в столичном Театре танца Аллы Духовой TODES состоялся финальный открытый кастинг. Более 3 тысяч участников из разных городов и стран продемонстрировали свои вокальные и артистические способности. Просмотр продолжался 12 часов! Конкурсантам предлагалось исполнить песни певицы Ёлки, Макса Барских и Alekssev под фонограмму и акапелла. Музыкальный продюсер проекта Виктор Дробыш и педагог по вокалу Владимир Коробка все время находились на сцене и придирчиво отсматривали всех потенциальных звезд.

"Сегодня пришло значительно больше хорошо подготовленных людей, чем это было раньше, – рассказал наставник проекта, педагог по вокалу Владимир Коробка, у которого за плечами опыт работы на восьми сезонах "Фабрики звезд". – Есть просто выдающиеся ребята! Мы оцениваем обаяние, тембр, подачу и владение выбранным музыкальным стилем – это все слышно и понятно очень быстро. Наша задача сегодня не пропустить талантливых ребят. Их не может быть много".