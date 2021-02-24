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"Не могу сама справиться": стало известно об ухудшении состояния ослабленной Лолиты

"Не могу сама справиться": стало известно об ухудшении состояния ослабленной Лолиты

Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Исполнительница пожаловалась на проблемы со здоровьем, с которыми она больше не справляется самостоятельно. Ей приходится принимать специальные препараты.
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Сейчас звезде 57 лет. Все поклонники восхищаются ее стойкостью и позитивным настроем, а сама артистка старается держать весь негатив при себе, чтобы лишний раз не беспокоить трепетных зрителей. Однако на этот раз она сделала признание.

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Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Известно, что сейчас Лолита играет главную роль в спектакле "Женитьба" в театре "Модерн". Оказалось, что участие дается ей непросто, о чем она открыто сообщила на пресс-конференции. Несмотря на то, что коллеги по сцене восприняли ее появление с пониманием и уважением, оно доставило ей большое количество неприятностей.

Лолита Милявская рассказала, что теперь живет в постоянном стрессе. У певицы начались панические атаки. "Не могу сама справиться", – призналась артистка, отметив, что постоянно носит с собой разные виды успокоительных препаратов. Перед выходом на сцену она всегда принимает их, потому что сильно нервничает. Исполнительница рассказала, что иногда даже забывает текст от волнения.

Напомним, несмотря на моральные трудности, недавно Лолита подчеркнула, что ее личная жизнь сейчас в полном порядке. Нового возлюбленного звезды зовут Роман, и у пары прекрасные отношения. Они живут вместе с прошлого года, у избранника свой бизнес, и Милявская считает его своим мужем. Однако она не стремится к очередному штампу в паспорте. Исполнительница рассказала, что в ее жизни было много шикарных церемоний, которые не привели ни к чему хорошему. Поэтому они с Романом обменялись амулетами и считают себя супругами без официальных подтверждений союза.

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Автор: 24 февраля 2021, 08:36 Источник: "7Дней.ру" ✓ Надежный источник
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