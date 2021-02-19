"У меня роман с Романом!": Лолита рассекретила шестого мужа

Лолита, привет, только не бросай трубку! Я по поводу женитьбы звоню!
По поводу премьеры у Юры Грымова?
И по этому тоже! Открой тайну – ты, действительно, снова поставила штамп в паспорте?
Ты же только что сказал, что будем говорить про спектакль, а залезаешь в личное пространство! (Пауза) Ты знаешь, к штампу в паспорте я давно уже отношусь не так серьезно, как в ранней юности. Хотя чистых страниц там еще достаточно (смеется). Подтверждаю! У меня семейные отношения. Но в этот раз мы решили обойтись без традиционного ЗАГСа. Где, если ты помнишь, я уже успела побывать не один раз. Кроме того, в моей жизни были свадебные церемонии на Сейшелах, роспись в Лас-Вегасе, в той самой часовне, где венчался Элвис Пресли (в 1966 он женился на Присцилле Болье – Прим. ред.), даже свадьба по каббалистическому обряду была! А новых церемоний еще не придумали, так что мы решили голову этим не забивать.
Почему обручального кольца не видно?
У каждого члена нашей семьи уже есть по коробочке с кольцами, оставшихся от предыдущих свадеб (смеется). Мы решили не тратиться, а просто подарили друг другу смешные амулеты и объявили родственникам за обедом, что теперь нас можно называть мужем и женой.
А как звать его?
У меня роман с Романом! Сразу хочу предупредить: не будет обложек журналов, съемок на ТВ и пышных свадеб.
Роман, как я понимаю, человек не публичный и состоятельный...
Слава богу!
Как к он к твоей работе и популярности относится?
Когда человек всю жизнь серьезно занят бизнесом, он уважает и твое желание работать. Поэтому когда я озвучила ему предложение Юрия Грымова сыграть главную роль Агафьи Тихоновны в пьесе "Женитьба" в театре "Модерн" и показала безостановочный график репетиций в течение полутора месяц, он произнес только одну фразу: "Я горжусь тобой, детка!" (смеется). Кстати, в этом спектакле у меня будет целых шесть женихов. Точнее, семь! Включая режиссера Юрия Грымова. Давайте считать, что эти полтора месяца репетиций я за замужем за театром!
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