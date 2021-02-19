"У меня роман с Романом!": Лолита рассекретила шестого мужа





В прошлом году рядом с Лолитой заметили нового мужчину – вместе были в Израиле, он приходил на ее концерты концерты в Москве. В январе этого года их "застукали" милующимися на пляже в Дубае. Похоже, что это один и тот же человек. А в январе 2021-го грянула сенсационная новость. "57-летняя Лолита тайно вышла замуж в шестой раз" – писала пресса. В эфире программы "Новогодняя маска" на НТВ Филипп Киркоров предположил, что певица сильно изменилась, поскольку влюбилась. На это артистка ответила вдруг: "Вообще-то, я уже замужем!" Но что в реальности происходит в личной жизни звезды? Корреспондентпозвонил певице и спросил.