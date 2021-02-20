"Работала в поте губ": рот Чеховой стал выглядеть жутко

Знаменитость поделилась кадрами в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. Они шокировали подписчиков звезды. На видео Анфиса Чехова позирует с раздутыми алыми губами.
Ведущая отметила, что всю ночь не сомкнула глаз. "Работала в поте губ", – добавила она. Звезда объяснила, что делала в клинике татуаж губ.
Артистка сообщила, что этот ролик демонстрирует на публику впервые. Причем такая откровенность, по словам Анфисы Чеховой, вызвана желанием привлечь к себе больше внимания. Знаменитость не видит в подобном пиаре ничего зазорного.
Примечательно, что теледива уверяет, что кроме стандартных процедур с лицом никаких серьезных операций не делала. Ведущая показала фолловерам, как выглядела в течение многих лет. Интересно, что за это время заметно менялся, разве что, ее вес.
Отметим, что в свои 42 года Анфиса Чехова выглядит привлекательнее, чем лет 15 назад. Она стала более женственной и сдержанной, ее стиль перестал быть вульгарным.
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