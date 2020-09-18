Зараженная коронавирусом Нетребко в пижаме устроила пляски в коридоре больницы

Оперная певица Анна Нетребко отметила 49-летие. Правда, этот день рождения стал необычным для артистки: она провела его в больнице.

На прошлой неделе у Нетребко обнаружили коронавирус, из-за чего ее срочно госпитализировали в Городскую клиническую больницу №52 Москвы. Как чувствует себя артистка, можно судить по видеозаписям, которые появились в день ее рождения.

18 сентября к Анне в палату пришли друзья: Ильдар Абдразаков и его жена Марика, которые лечатся от COVID-19 в том же медучреждении. Они принесли певице торт. Нетребко пришлось снять кислородную маску, чтобы задуть свечи.

Спустя некоторое время артистка встала с кровати и решила прогуляться по коридору. Подруга сняла на видео, как Нетребко в одной пижаме плясала возле кабинетов врачей, напевая что-то себе под нос. "Ура, ей лучше!", – комментировали за кадром. Эта видеозапись появились в инстаграм-аккаунте певицы Валерии.

"Не важно, где ты на свой день рождения. Важно, что тебя любят!", – написала Анна в своем инстаграм-аккаунте.

Напомним, 18 сентября должно было состояться выступление Нетребко на сцене петербургского Мариинского театра. Заявления о переносе события артистка пока не делала.