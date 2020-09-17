Нетребко попала в больницу со страшной инфекцией

В больнице звезда находится уже пять дней. Об этом она сообщила в своем инстаграм-аккаунте. Артистка успокоила фанатов, отметив, что скоро пойдет на поправку. "Не волнуйтесь! Меня так просто не возьмешь", – заверила исполнительница.
По словам Анны Нетребко, она изолировалась сразу, как почувствовала, что заболевает, хотя тесты на COVID-19 были отрицательные. К счастью, знаменитость вовремя госпитализировали и начали оказывать необходимую помощь.
Также певица рассказала, что у ее мужа и коллеги Юсифа Эйвазова, обнаружены антитела. "Каким-то образом он перенес эту болезнь и абсолютно безопасен для окружающих", – поделилась звезда. С ее сыном Тияго тоже все в порядке.
Отметим, Большой театр 10 сентября отменил оперный спектакль "Дон Карлос", в котором Анна Нетребко исполняет одну из ведущих партий, из-за болезни певца Ильдара Абдразакова, у которого выявили коронавирус. На следующий день стало известно, что певица вынуждена отложить свое выступление на сцене петербургского Мариинского театра, которое было запланировано на 18 сентября.
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