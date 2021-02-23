"Полина в шоке": бывший муж слил в Сеть интимное фото Гагариной

Накануне в инстаграм-аккаунте Дмитрия Исхакова появилась интимная фотография Полины Гагариной. На снимке артистка запечатлена почти обнаженной, она прикрылась лишь махровым полотенцем. Под кадром мужчина прорекламировал свой курс по фотографии.
Интернет-пользователи пришли к выводу, что Дмитрий, разместив откровенный снимок бывшей жены, использует ее популярность ради собственной выгоды. Подписчики предположили: наверняка Гагарина не давала согласия на публикацию ее интимного снимка в Сети. "Полина в шоке", "Она в курсе?", "Соскучился?", – написали поклонники артистки.
Исхаков предпочел не объяснять, почему обнародовал именно интимную фотографию экс-супруги. Мужчина лишь отметил, что Полина позировала ему очень много раз, поэтому в его архиве есть бессчетное количество кадров с певицей.
Напомним, Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина развелись в конце прошлого года. Несмотря на конфликт, фотограф и артистка поддерживают дружеские отношения. У бывших супругов подрастает дочь Мия, которая появилась на свет весной 2017-го. Также певица воспитывает сына Андрея от первого брака.
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