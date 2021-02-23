"Полина в шоке": бывший муж слил в Сеть интимное фото Гагариной

После развода с Полиной Гагариной фотограф Дмитрий Исханов не раз намекал поклонникам, что очень скучает по бывшей жене. На сей раз мужчина решил привлечь внимание интернет-пользователей весьма откровенным снимков певицы.

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