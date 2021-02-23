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Шоу-бизнес
"Полина в шоке": бывший муж слил в Сеть интимное фото Гагариной

"Полина в шоке": бывший муж слил в Сеть интимное фото Гагариной

Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
После развода с Полиной Гагариной фотограф Дмитрий Исханов не раз намекал поклонникам, что очень скучает по бывшей жене. На сей раз мужчина решил привлечь внимание интернет-пользователей весьма откровенным снимков певицы.
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Накануне в инстаграм-аккаунте Дмитрия Исхакова появилась интимная фотография Полины Гагариной. На снимке артистка запечатлена почти обнаженной, она прикрылась лишь махровым полотенцем. Под кадром мужчина прорекламировал свой курс по фотографии.

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 Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

Интернет-пользователи пришли к выводу, что Дмитрий, разместив откровенный снимок бывшей жены, использует ее популярность ради собственной выгоды. Подписчики предположили: наверняка Гагарина не давала согласия на публикацию ее интимного снимка в Сети. "Полина в шоке", "Она в курсе?", "Соскучился?", – написали поклонники артистки.

Исхаков предпочел не объяснять, почему обнародовал именно интимную фотографию экс-супруги. Мужчина лишь отметил, что Полина позировала ему очень много раз, поэтому в его архиве есть бессчетное количество кадров с певицей.

Напомним, Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина развелись в конце прошлого года. Несмотря на конфликт, фотограф и артистка поддерживают дружеские отношения. У бывших супругов подрастает дочь Мия, которая появилась на свет весной 2017-го. Также певица воспитывает сына Андрея от первого брака.

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Автор: 23 февраля 2021, 11:41 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кто отбил Полину Гагарину у мужа-фотографа

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