Женимся! Полина Гагарина объявила о помолвке

Российская певица Полина Гагарина активно ведет свой "Инстаграм" и часто общается с поклонниками. Недавно она пережила развод с фотографом Дмитрием Исхаковым. Ходят слухи, что у певицы уже есть новые отношения. О новостях звезда пишет в своем блоге.

К 8 марта Полина Гагарина к двум концертам, которые состоятся в Мьюзик Медиа Доме. Мероприятие можно будет прийти лично, а также оно будет транслироваться онлайн.

Организаторы концертов обещают много сюрпризов. Среди всего прочего будет конкурс. Его победители смогут стать участниками концерта. Они смогут подняться на сцену и рассказать на всю страну о помолвке прямо на концерте звезды. Об этом Полина Гагарина рассказала в своем "Инстаграм".

Для участия поклонники должны пройти задание и сопроводить свои публикации хэштегом "ЖенимсясГагариной", после чего будет определен победитель. Но и это еще не все. Полина Гагарина сама посетит свадьбу победителей конкурса.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что друзья разведенной Полины Гагариной сделали громкое заявление. По их словам, женихом Гагариной является ее директор Андрей Мухачев. Эту информацию подтвердила продюсер Олеся Сазыкина. По ее словам, у Гагариной роман с Мухачевым продолжается уже довольно долго.

Пока Полина Гагарина не комментирует эту информацию. Однако ходят слухи, что пара уже провела вместе отдых, в который Исхаков так не хотел отпускать их совместную дочь.