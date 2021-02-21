"Меня путали с мальчиком": Гагарина рассказала о тяжелом детстве

Взглянув на Полину Гагарину сейчас, невозможно представить, что когда-то привлекательная девушка сталкивалась с общественной жестокостью и неприкрытой травлей. Об этом артистка поведала в личном блоге.
В школе Гагарина боролась с лишним весом и сильно переживала из-за негативной критики окружающих. Подростки не скрывали предвзятого отношения и унижали певицу. Слова некоторых одноклассников Полина помнит до сих пор.
"Меня мальчишки часто называли толстой и путали с мальчиком, когда мне было 12 лет", – признается артистка.
По словам звезды, ее спасло любимое дело. Будущая исполнительница жила в своем мире, наполненном музыкой. Гагарина постоянно сочиняла стихи и активно занималась музыкой. Многочисленная аудитория отметила, что теперь Полине удается совмещать приятное с полезным.
Солистка не только выпускает новые треки и собирает концертные залы, но успевает строить личную жизнь. После развода отношения артистки стали всеобщим достоянием. Поговаривали, что она сразу же нашла себе нового ухажера, с которым слетала на отдых.
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