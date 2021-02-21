"Меня путали с мальчиком": Гагарина рассказала о тяжелом детстве

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Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Полина Гагарина начала активно работать над созданием собственного курса по похудению. Оказалось, что это была не очередная прихоть звезды, а проявление искреннего сочувствия. Ведь солистка лично пережила травлю со стороны сверстников. Все детство будущую звезду называли толстой.
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Взглянув на Полину Гагарину сейчас, невозможно представить, что когда-то привлекательная девушка сталкивалась с общественной жестокостью и неприкрытой травлей. Об этом артистка поведала в личном блоге.

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 Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

В школе Гагарина боролась с лишним весом и сильно переживала из-за негативной критики окружающих. Подростки не скрывали предвзятого отношения и унижали певицу. Слова некоторых одноклассников Полина помнит до сих пор.

"Меня мальчишки часто называли толстой и путали с мальчиком, когда мне было 12 лет", – признается артистка.

По словам звезды, ее спасло любимое дело. Будущая исполнительница жила в своем мире, наполненном музыкой. Гагарина постоянно сочиняла стихи и активно занималась музыкой. Многочисленная аудитория отметила, что теперь Полине удается совмещать приятное с полезным.

Солистка не только выпускает новые треки и собирает концертные залы, но успевает строить личную жизнь. После развода отношения артистки стали всеобщим достоянием. Поговаривали, что она сразу же нашла себе нового ухажера, с которым слетала на отдых.

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Автор: 21 февраля 2021, 12:51 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Кто отбил Полину Гагарину у мужа-фотографа

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