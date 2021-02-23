"Люблю тебя и хочу замуж": Джигурда и Анисина сыграли свадьбу

Всеми известный Никита Джигурда шокировал публику очередной переменой в семейном положении. Похоже, что никого лучше, чем старую добрую Марину Анисину, артист не найдет. Именно поэтому эпатажный певец в очередной раз отправился в ЗАГС.

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