"Люблю тебя и хочу замуж": Джигурда и Анисина сыграли свадьбу

Для свадьбы Джигурда выбрал праздничный наряд от именитого российского дизайнера. Никита облачился в роскошный костюм и длинную шубу. Дополнили образ огромные черепа на руках, черные очки и распущенные седые волосы.
Невеста же выбрала довольно скромное платье в пол, стоимость которого "перевалила" за 150 тысяч рублей. На голове Марины Анисиной красовался аккуратный пучок с цветочными вставками.
Звезды поженились в Грибоедовском ЗАГСе. После свадебной церемонии Никита Джигурда выступил с пламенной речью, обратившись к народом Кавказа, а не к своей новоиспеченной жене. Однако чуть позже артист реабилитировался и поведал о высоких чувствах.
"Не должно было быть громкой свадьбы. Неделю назад позвонила Анисина и говорит: "Люблю тебя и хочу замуж!". Мы палец о палец не ударили, все сделали наши друзья, Игореша, который был на нашей первой свадьбе", – рассказал солист.
Довольная невеста не стала отрицать, что выступила инициатором скорейшего бракосочетания. Если верить словам Олимпийской чемпионки, то подобное решение было принято от чистого сердца. Похоже, что Марина действительно настолько сильно влюблена в артиста, что была готова во второй раз связать себя узами брака.
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