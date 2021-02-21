"За сиськи и письки трогал": Джигурда откровенно об интиме с Волочковой

Народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда вовсю готовится к свадьбе со своей бывшей супругой Мариной Анисиной. В преддверии торжественной церемонии мужчина высказался о верности своей избраннице. По словам актера, после официального разрыва с женой у него не было половых контактов с иными представительницами женского пола. Однако Никита Джигурда отметил, что не раз трогал грудь Анастасии Волочковой. Он считает интимные прикосновения к телу светской львицы необходимым для себя опытом.
"Я обнимал, целовал, за сиськи и письки трогал, но после развода с Анисиной ни в один междуножный храм, ни в одно влагалище я не входил.", – признался звездный мужчина на пресс-конференции. Знаменитый жених считает, что интимные моменты с подругой-балериной благоприятно отразились на его жизни с психологической точки зрения.
Напомним, Никита Джигурда расторгнул брак с олимпийской чемпионкой Мариной Анисиной осенью 2016 года. После этого ходили слухи о его романе с Анастасией Волочковой, но тесная связь между артистами не вытекла в серьезные узаконенные отношения. Повторное бракосочетание актера с экс-супругой запланировано на 22 февраля 2021 года. Поклонники поздравляют знаменитого мужчину с радостным событием.
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