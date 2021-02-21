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Шоу-бизнес
"За сиськи и письки трогал": Джигурда откровенно об интиме с Волочковой

"За сиськи и письки трогал": Джигурда откровенно об интиме с Волочковой

Никита Джигурда и Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Никита Джигурда прокоммментировал детали близкого общения с давней подругой. Актер объявил о страстных прикосновениях к телу Анастасии Волочковой.
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Народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда вовсю готовится к свадьбе со своей бывшей супругой Мариной Анисиной. В преддверии торжественной церемонии мужчина высказался о верности своей избраннице. По словам актера, после официального разрыва с женой у него не было половых контактов с иными представительницами женского пола. Однако Никита Джигурда отметил, что не раз трогал грудь Анастасии Волочковой. Он считает интимные прикосновения к телу светской львицы необходимым для себя опытом.

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"Я обнимал, целовал, за сиськи и письки трогал, но после развода с Анисиной ни в один междуножный храм, ни в одно влагалище я не входил.", – признался звездный мужчина на пресс-конференции. Знаменитый жених считает, что интимные моменты с подругой-балериной благоприятно отразились на его жизни с психологической точки зрения.

Напомним, Никита Джигурда расторгнул брак с олимпийской чемпионкой Мариной Анисиной осенью 2016 года. После этого ходили слухи о его романе с Анастасией Волочковой, но тесная связь между артистами не вытекла в серьезные узаконенные отношения. Повторное бракосочетание актера с экс-супругой запланировано на 22 февраля 2021 года. Поклонники поздравляют знаменитого мужчину с радостным событием.

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Автор: 21 февраля 2021, 11:42 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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Самые знойные ухажеры Волочковой

комментарии

Ответить:

Гость623500
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"Две звезды", что и говорить!От мыть бы обоих и посмотреть,что там.Похоже,там два неуверенных в себе и очень комплексующих человека!А вы что подумали?
Гость624307
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Эти два урода- позор страны, которая победила фашизм!
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