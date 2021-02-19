Елизавета II лишила привилегий отказавшегося возвращаться в королевскую семью принца Гарри

Недавно принц Гарри и Меган Маркл объявили, что скоро станут родителями во второй раз. Впрочем, это не единственные перемены в их жизни.

19 февраля на сайте Букингемского дворца появилось официальное заявление, в котором сообщается, что герцоги приняли окончательное решение и отказались возвращаться к обязанностям членов королевской семьи. Как следует из текста, эта новость огорчила королеву, однако, несмотря на это, Гарри и Меган Маркл все равно любят.

В связи с решением герцоги Сассекские лишились всех своих оставшихся привилегий и обязанностей. Елизавета II позднее распределит освободившиеся должности между остальными членами семьи.

Напомним, ранее друзья отмечали, что больше всего принц Гарри переживает из-за того, что после отказа от обязанностей членов королевской семьи его лишат и военных званий. Теперь же это стало реальностью – наследник принца Чарльза больше не будет генерал-капитаном Корпуса морских пехотинцев. Меган Маркл также понесет потери, ее лишили патронажа над Ассоциацией университетов Содружества и Национальным театром.

Вероятно, герцоги хотят окончательно обосноваться с США, где в прошлом году приобрели дом. Пара уже подписала контракт с киностудией, согласна которому примет участие в создании нескольких документальных фильмов.

Напомним, осенью прошлого года Меган Маркл сообщила, что пережила выкидыш. Впрочем, жена принца Гарри довольно быстро восстановилась и вновь забеременела. О грядущем пополнении супруги объявили 14 февраля – в День всех влюбленных.