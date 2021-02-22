"Что стало с Малаховым?": поклонники бьют тревогу

Андрей Малахов похвастался перед поклонниками коллекцией образов для шоу "Танцы со звездами". Разноцветные костюмы могли остаться без внимания, если бы не один акцент. Шелковая блуза с пышным бантом побудила подписчиком прошерстить весь гардероб звезды.

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