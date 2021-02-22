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"Что стало с Малаховым?": поклонники бьют тревогу

"Что стало с Малаховым?": поклонники бьют тревогу

Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Андрей Малахов похвастался перед поклонниками коллекцией образов для шоу "Танцы со звездами". Разноцветные костюмы могли остаться без внимания, если бы не один акцент. Шелковая блуза с пышным бантом побудила подписчиком прошерстить весь гардероб звезды.
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Некоторые пользователи "Инстаграм" уже шутят, что ведущий перепутал свою полку с вещами и жены. По словам общественности, подобный наряд лишь уродует знаменитость и выставляет не в лучшем виде.

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Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

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Действительно, на одной из фотографий, сделанной во время финала танцевального проекта, он появился перед камерой в атласной женской рубашке. Консервативные телезрители посчитали, что Андрей Малахов сошел с ума и усомнились в его адекватности.

"Боже, что стало с Малаховым? Что это за наряд? У меня была такая же блуза с бантом. Куда катится этот мир. Уже и на телевидении в женщин переодеваетесь", – высказались поклонники.

Сам же ведущий воздержался от комментариев и лишь продолжил делиться публикациями. На следующих кадрах он предстал рядом с победителями телепроекта – Сергеем Лазаревым и Екатериной Осиповой.

Здесь критике подвергся не только внешний вид шоумена. Отхватил и всеми известный исполнитель. Многочисленная аудитория раскритиковала триумфальную победу Лазарева и напомнила о более сильных участниках шоу. Так, всплыло имя экс-возлюбленного Ольги Бузовой.

Напомним, что блогер Давид Манукян занял второе место в турнирной таблице. Это, конечно же, возмутило народ и обрушило на Сергея Лазарева ушат помоев.

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Автор: 22 февраля 2021, 22:27 Источник: Instagram
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