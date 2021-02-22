"Все было куплено": Лазареву дали смачную пощечину после громкой победы

Сергей Лазарев и Екатерина Осипова стали победителями 12-го сезона проекта "Танцы со звездами". Звездная пара набрала большее количество зрительских голосов. Однако пользователи социальной сети не уверены в честности исполнителя. Поговаривают, что артист "купил победу".



Напомним, на финишную прямую проекта вышли семь пар. Представители шоу-бизнеса обращались к поклонникам и будто выпрашивали недостающие голоса. Похоже, что Сергей Лазарев имеет огромное влияние на публику.

Несмотря на то, что во многих интервью солист жаловался на ненормированный график шоу и постоянные тренировки, ему удалось забраться на пьедестал федерального канала. Стоит отметить, что экс-возлюбленный Ольги Бузовой занял второе место в турнирной таблице.

Давид Манукян заявил, что доволен результатом и благодарен всем, кто принимал участие в создании танцевального шоу. Удивительно, но в своей торжественной речи блогер так и не упомянул главного победителя – Лазарева. Он лишь обратился к команде постановщиков и хореографов с намеком на дальнейшее сотрудничество.

Сам же Сергей настрочил целую тираду в личном блоге "Инстаграм". По словам артиста, эта награда заслуженно достается его партнерше – Екатерине Осиповой. Исполнитель уверен, что только профессиональный подход танцовщицы позволил их паре приблизиться к победе.

Многочисленная аудитория не разделила точку зрению музыканта. Большинство добавило, что выигрыш Лазарева – это очередное решение канала или подкуп со стороны пиар-менеджера звезды.

"Как обычно, все куплено! Выигрывают те, кто платит, а не те, кто хорошо танцует. Очень жаль, что вы не стесняетесь этого. Позор, Сергей!", – высказались комментаторы.