"Все было куплено": Лазареву дали смачную пощечину после громкой победы

Напомним, на финишную прямую проекта вышли семь пар. Представители шоу-бизнеса обращались к поклонникам и будто выпрашивали недостающие голоса. Похоже, что Сергей Лазарев имеет огромное влияние на публику.
Несмотря на то, что во многих интервью солист жаловался на ненормированный график шоу и постоянные тренировки, ему удалось забраться на пьедестал федерального канала. Стоит отметить, что экс-возлюбленный Ольги Бузовой занял второе место в турнирной таблице.
Давид Манукян заявил, что доволен результатом и благодарен всем, кто принимал участие в создании танцевального шоу. Удивительно, но в своей торжественной речи блогер так и не упомянул главного победителя – Лазарева. Он лишь обратился к команде постановщиков и хореографов с намеком на дальнейшее сотрудничество.
Сам же Сергей настрочил целую тираду в личном блоге "Инстаграм". По словам артиста, эта награда заслуженно достается его партнерше – Екатерине Осиповой. Исполнитель уверен, что только профессиональный подход танцовщицы позволил их паре приблизиться к победе.
Многочисленная аудитория не разделила точку зрению музыканта. Большинство добавило, что выигрыш Лазарева – это очередное решение канала или подкуп со стороны пиар-менеджера звезды.
"Как обычно, все куплено! Выигрывают те, кто платит, а не те, кто хорошо танцует. Очень жаль, что вы не стесняетесь этого. Позор, Сергей!", – высказались комментаторы.
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