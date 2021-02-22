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"Жилось ему непросто": экс-избранница о последних годах Мягкова с Вознесенской

"Жилось ему непросто": экс-избранница о последних годах Мягкова с Вознесенской

Андрей Мягков. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com.
Анастасия Вознесенская не была единственной женщиной в жизни актера. Первую любовь Андрей Мягков встретил в годы студенчества.
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Актер фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" в юношестве встречался с Тамарой Абросимовой. Молодые люди познакомились в театральной студии при "Ленинградском технологическом институте".

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Общая страсть к актерству и постоянные репетиции способствовали сближению Тамары и Андрея. Чувства крепли и могли бы привести влюбленных в ЗАГС, однако Абросимова решила оставить Северную столицу и попытать счастья в Москве. Мягков за ней не поехал – остался доучиваться.

Спустя несколько лет после расставания судьба вновь столкнула молодых людей. Андрей Мягков поступил в Школу-студию МХАТ. Там уже на третьем курсе училась Тамара Абросимова. Артисты решили не возобновлять отношения. "Я его отпустила", - сказала Тамара Михайловна в интервью.

По словам Абросимовой, настоящей любовью Мягкова была Вознесенская. Тамара Михайловна попросила не приписывать ей какую-либо заметную роль в жизни звезды советского кино.

Между тем женщина не скрывает, что пронесла нежные чувства к Мягкову через всю жизнь. Она активно интересовалась тем, как складывается судьба ее первой любви.

Абросимова поддерживала связь с племянницей артиста, которая живет в Санкт-Петербурге. По словам Тамары Михайловны, последние годы Андрей Васильевич был сосредоточен на тяжелобольной супруге, не уходе за ней. "Жилось ему непросто", – рассудила женщина.

Артистка считает, что Мягков ушел из жизни легко и быстро, он не мучился. Напомним, артист скончался 18 февраля от сердечного приступа.

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Автор: 22 февраля 2021, 20:04 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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