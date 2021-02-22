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Шоу-бизнес
Поцелуи через силу: "Любовь" между Мягковым и Брыльской была обречена на провал

Поцелуи через силу: "Любовь" между Мягковым и Брыльской была обречена на провал

Барбара Брыльска. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
При жизни Андрей Мягков был очень привязан к своей жене Анастасии Вознесенской. По этой причине во время съемок фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" его чувства к Барбаре Брыльской были лишены романтического подтекста.
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Просмотр фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в предновогодней суете давно стал традицией для огромного количества россиян. Роли хирурга Жени Лукашина и учительницы Нади крепко полюбились публике на долгие годы. Романы между актерами на съемочной площадке перестали быть редкостью, но никаких намеков на зарождение любви между Андреем Мягковым и Барбарой Брыльской на работе не было. Партнеры изначально дали друг другу понять, что между ними не может разгореться искра страсти.

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Барбара Брыльска

Барбара Брыльска

Андрей Мягков обожал свою супругу, актрису Анастасию Вознесенскую. За нее он стоял горой не только в семейной жизни, но и в профессиональной деятельности. Мужчина стремился не расстраивать избранницу, стрался не вызывать у нее чувство ревности. Когда артисту приходилось играть охваченного любовью поклонника героини Барбары Брыльской, ему приходилось переступать через себя. Поцелуи Андрея Мягкова с коллегой были не настоящими, они были исполнены лишь благодаря профессиональным умениям актеров.

Напомним, Андрей Мягков умер 18 февраля 2021 года на 83 году жизни. Его 77-летняя супруга Анастасия Вознесенская не смогла посетить похороны из-за плохого состояния здоровья. Не так давно женщина перенесла инсульт. Гениального артиста Андрея Мягкова похоронили в Москве на Троекуровском кладбище.

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Автор: 22 февраля 2021, 10:53 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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