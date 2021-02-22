Поцелуи через силу: "Любовь" между Мягковым и Брыльской была обречена на провал

Просмотр фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в предновогодней суете давно стал традицией для огромного количества россиян. Роли хирурга Жени Лукашина и учительницы Нади крепко полюбились публике на долгие годы. Романы между актерами на съемочной площадке перестали быть редкостью, но никаких намеков на зарождение любви между Андреем Мягковым и Барбарой Брыльской на работе не было. Партнеры изначально дали друг другу понять, что между ними не может разгореться искра страсти.
Андрей Мягков обожал свою супругу, актрису Анастасию Вознесенскую. За нее он стоял горой не только в семейной жизни, но и в профессиональной деятельности. Мужчина стремился не расстраивать избранницу, стрался не вызывать у нее чувство ревности. Когда артисту приходилось играть охваченного любовью поклонника героини Барбары Брыльской, ему приходилось переступать через себя. Поцелуи Андрея Мягкова с коллегой были не настоящими, они были исполнены лишь благодаря профессиональным умениям актеров.
Напомним, Андрей Мягков умер 18 февраля 2021 года на 83 году жизни. Его 77-летняя супруга Анастасия Вознесенская не смогла посетить похороны из-за плохого состояния здоровья. Не так давно женщина перенесла инсульт. Гениального артиста Андрея Мягкова похоронили в Москве на Троекуровском кладбище.
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