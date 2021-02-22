Поцелуи через силу: "Любовь" между Мягковым и Брыльской была обречена на провал

При жизни Андрей Мягков был очень привязан к своей жене Анастасии Вознесенской. По этой причине во время съемок фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" его чувства к Барбаре Брыльской были лишены романтического подтекста.

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