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Шоу-бизнес
Убитая горем вдова Мягкова взорвалась из-за слухов

Убитая горем вдова Мягкова взорвалась из-за слухов

Андрей Мягков. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press/www.globallookpress.com
20-го февраля на Троекуровском кладбище был похоронен Андрей Мягков. Известно, что вдова прославленного актера так и не явилась на прощальную церемонию. Подобное поведение Анастасии Вознесенкой породило массу слухов и общественных домыслов.
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Развеял таинственное молчание представитель семьи покойного артиста. Он передал слова звезды, которая постаралась объяснить сложившуюся ситуацию.

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Поговаривали, что состояние Анастасии Вознесенской с каждым днем только ухудшается. Именно поэтому 77-летняя актриса театра и кино не может выйти из квартиры. Долгое время она страдает сахарным диабетом. Напомним, что всего несколько лет назад она перенесла инсульт. Покойный Мягков был вынужден оставить актерскую карьеру, чтобы ухаживать за парализованной женой.

"Сейчас слишком много неверной информации появилось. Вознесенская не присутствовала на публичном прощании по состоянию здоровья. Она ни в чем не нуждается и возмущена слухами о бедности – все есть, пенсия хорошая", – пояснил представитель.

По словам инсайдера, вдова ни в коем случае не одинока. Рядом с ней находится семья – племянники. Мужчина также добавил, что разговоры о брошенной тяжелобольной артистке не имеют под собой никакой почвы. Оказалось, что и в деньгах Анастасия Вознесенская не нуждается.

Многочисленная аудитория была уверена, что Андрей Мягков самостоятельно тянул увядающую супругу и спонсировал ее лечение. Народный артист ушел из жизни 18-го февраля. В возрасте 82-х лет он умер от острой сердечной недостаточности. Стоит отметить, что последние мгновения жизни артист провел рядом с Анастасией Валентиновной.

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Автор: 21 февраля 2021, 14:42 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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