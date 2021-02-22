Редкое фото Алентовой всполошило россиян

Юлия Меньшова показала снимок своей матери в честь ее дня рождения. Сделанное много лет назад фото Веры Алентовой заворожило пользователей Сети.

21 февраля 2021 года знаменитой актрисе Вере Алентовой исполнилось 79 лет. В честь торжества ее дочь Юлия Меньшова поделилась в инстаграм-канале старым черно-белым снимком, сделанным во времена юности именинницы. На редкой фотокарточке Вера Алентова выглядит обворожительной и цветущей – волосы звезды заплетены в длинную косу, ее голову украшает забавная шляпка, а выражение лица артистки излучает радость. Перед объективом знаменитость позировала на свежем воздухе на фоне зеленых насаждений.

В дополнение к интересному кадру Юлия Меньшова разметила текст с поздравлением. Веру Алентову она назвала божественной женщиной, на которую ей повезло быть похожей. К посту наследница советской звезды добавила эмодзи в виде красных сердец, выражая искреннюю любовь к матери.

Подписчики инстаграм-канала Юлии Меньшовой остались в полном восторге от увиденной публикации. Они оставили для Веры Алентовой множество поздравлений и эффектных пожеланий. Внешность звезды в юности никого не оставила равнодушным. "Похожа на Деми Мур здесь. Долгой жизни и крепкого здоровья!", " Вот истинная красота, а то надоели сейчас однотипные красавицы", "Боже, какая она красотка!", "Надо же, какая замечательная фотография! Чудо как хороша молодая Верочка!", – написали пользователи Сети в комментариях к редкому снимку.