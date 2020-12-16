"Алентова в молодости": дочь Меньшовой растет настоящей красавицей

Юлия Меньшова уже много лет замужем за заслуженным артистом России Игорем Гординым. У супругов есть двое детей – сын Андрей и дочь Таисия. На прошлой неделе старшему наследнику артистов исполнилось уже 23 года. А через шесть месяцев Тая отметит совершеннолетие.
Дочь Юлии растет настоящей красавицей, отметили накануне поклонники, увидев новый снимок девочки в инстаграм-аккаунте актрисы. Таисия запечатлена крупным планом, а Меньшова – позади нее. "Ворвалась в селфи", – подписала кадр дочь Веры Алентовой.
По мнению интернет-пользователей, девочка очень похожа на отца. Но некоторые возразили: Таисия – копия прославленной бабушки. Они отметили особенный взгляд девочки, Юлии и Веры Валентиновны, который якобы передается по материнской линии. "Алентова в молодости", – заключил подписчик Меньшовой.
Напомним, ранее Юлия Меньшова оправдала хейтеров. По мнению актрисы, которая часто подвергается нападкам недоброжелателей, не стоит расстраиваться или злиться из-за негативных комментариев, потому что зависть – естественное человеческое чувство.
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