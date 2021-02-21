"Любовь на публику": Собчак заподозрила мужа во флирте с Канделаки

Супруг Ксении Собчак поделился в своем инстаграм-канале черно-белым снимком жены и написал пост о красоте глаз самого лучшего журналиста в своей жизни, в которых он периодически тонет. "Они и только они задают мне самые важные и сложные вопросы.", – выразился Константин Богомолов. Однако романтичный настрой режиссера его избранница не оценила. Ксения Собчак оставила к публикации мужа язвительный комментарий. "Ты про Тину Канделаки?)", – написала теледива вместо благодарности.
Подписчиков инстаграм-канала Константина Богомолова вопрос Ксении Собчак не на шутку взволновал. Одни сочли комментарий светской львицы проявлением юмора, другие – выражением ревности. Многие пользователи Сети высоко оценили красивое выражение чувств режиссера к возлюбленной. Однако нашлись и те, кто не поверил в искренность чувств знаменитого мужчины.
"Зачем жить напоказ?!", "Как раз это и есть мания величия.", "Вся жизнь на публику, слова на публику, любовь на публику. А что внутри?", "Омерзительно", "Пойду поблюю", – выразились недоброжелатели Ксении Собчак и ее звездного супруга. Тем не менее восторженные отзывы о публикации Константина Богомолова взяли преимущество, поэтому негатив хейтеров среди них стал практически незаметным.
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