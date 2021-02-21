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Шоу-бизнес
"Девочка с помойки": муж-тиран довел звезду 90-х до больничной койки

"Девочка с помойки": муж-тиран довел звезду 90-х до больничной койки

Алиса Мон. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Вторым мужем исполнительницы хитов "Подорожник" и "Алмаз" Алисы Мон стал композитор и продюсер группы "Лабиринт" Сергей Муравьев. Этот брак для певицы был тяжелым. Супруг часто поднимал на нее руку, угрожал и оскорблял.
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Алиса Мон стала героиней передачи "Секрет на миллион". Звезда 90-х рассказала Лере Кудрявцевой об истязаниях бывшего мужа. Оказалось, супруг начал бить артистку сразу после свадьбы. Впервые ударив ее по лицу, мужчина извинился. Спустя время певица поняла, что совершила ошибку, простив тогда мужа.

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С годами ситуация лишь усугублялась. Сергей не только поднимал руку на Алису, но и оскорблял. По словам певицы, супруг ее называл "девочкой с помойки". В какой-то момент Мон попала в больницу из-за травмы, которую нанес ей муж. Порядка месяца артистка выступала в гипсе.

Алиса не могла уйти от Муравьева, поскольку он забирал ключи от квартиры, деньги и даже записные книжки. Впрочем, певица оставалась жить с мужем из-за сына. Сергей не разрешал артистке даже прикасаться к наследнику, но уйти без малыша она не могла.

В шоу "Секрет на миллион" Алиса Мон вспомнила момент, когда Сергей уехал, оставив дверь открытую. Певица поняла, что у нее появился шанс сбежать. Она схватила трехлетнего сына, который на тот момент болел, и покинула квартиру. Артистке удалось переехать к родителем, а вскоре – оформить развод.

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Автор: 21 февраля 2021, 12:52 Источник: НТВ / Шоу "Секрет на миллион" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Тогда и сейчас: Культовые певицы 90-х

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