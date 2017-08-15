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Авг. 15, 2017
просмотры: 123

Тогда и сейчас: Культовые певицы 90-х

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В конце 20 века Россия буквально была заводом по производству сексуальных и талантливых поп-див, которые покоряли сердца тысяч молодых поклонников. Многие хиты запомнились на всю жизнь, несмотря на то, что знаменитые исполнительницы уже давно не выступают. На композициях Линды, Ирины Салтыковой, Лады Дэнс выросли целые поколения. В День рождения Алисы Мон, 15 августа, Dni.Ru сделали подборку фотографий певиц, которые в свое время сводили с ума мужскую часть населения страны. 

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