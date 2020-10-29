"Это моя жизнь и ее смысл": Алису Мон сняли с Владом Сташевским

Телеканал НТВ объявил о перезапуске популярного шоу нулевых "Ты – суперстар!" Новая версия музыкального проекта выйдет под названием "Суперстар! Возвращение". За звание "суперстара" будут бороться восемь артистов, пик популярности которых пришелся на 90-е годы.

Править бал на проекте "Суперстар! Возвращение", как и во втором сезоне, станут популярная российская певица Лолита вместе с ведущим вокального проекта "Ты супер!" и программы "Центральное телевидение" Вадимом Такменевым. Каждый выпуск программы будет посвящен определенной теме, например, "Хит со звездой", "Современный хит", "Шлягер на все времена".

Среди участников этого сезона – Влад Сташевский и Богдан Титомир. А только что стало известно, что зрители увидят и Алису Мон – советскую и российскую эстрадную певицу, которая стала популярной в конце 1980-х после исполнения песен "Обещаю" и "Подорожник". Вторая волна популярности была связана с ее хитом 1997 года "Алмаз".

Певица уверяет, что соскучилась по большой сцене и своим поклонникам. "Сцена всегда была у меня на первом месте. Не преувеличиваю – это моя жизнь и ее смысл. Наконец-то зрители снова увидят меня," – заявила Алиса "Дни.ру". – А "Суперастар" – это великолепное шоу XXI века. Все на высочайшем профессиональном и техническом уровне: грим, костюмы, декорации, постановки номеров, шоу-балет, техническое оснащение. Дорого и красиво! Креативная режиссура! Артистам даётся только один дубль. Поверьте, это стоит увидеть".