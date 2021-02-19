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Шоу-бизнес
Известная певица заявила об отношениях с Нагиевым

Известная певица заявила об отношениях с Нагиевым

Дмитрий Нагиев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Новой гостьей программы "Секрет на миллион" стала Алиса Мон. Она рассказала Лере Кудрявцевой о неудачных браках, отношениях со звездами и карьере.
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В 90-х имя певицы прославилось на всю страну благодаря трекам "Алмаз" и "Подорожник". Композиции играли из каждого утюга, а исполнительница купалась в лучах славы. В те годы артистка не жаловалась на недостаток мужского внимания – поклонники дарили цветы, дорогие подарки, признавались в любви.

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Приписывали Алисе Мон и романы со знаменитостями. В эфире шоу "Секрет на миллион" певица заявила, что ее часто спрашивали об отношениях с Дмитрием Нагиевым. Однако правдивы слухи или нет, исполнительница расскажет в воскресенье 21 февраля.

Личную жизнь певицы в целом нельзя назвать удачной. Звезда 90-х дважды была замужем. Первым супругом стал гитарист группы "Лабиринт" Василий Маринин, однако союз был недолговечным. Пара рассталась довольно тихо, без скандалов.

Второй брак был более драматичным. По словам Алисы Мон, с Сергеем Муравьевым она чувствовала себя вещью. Сейчас такие отношения называются абьюзивными, ведь возлюбленный не позволял ей заводить собственную записную книжку, у нее даже не было личного кошелька.

Последние годы артистка живет без мужчины – ей сложно доверять противоположному полу. Как призналась Алиса Мон в эфире шоу "Секрет на миллион", у нее не было секса два года. Впрочем, телесная близость ее уже не сильно привлекает, однако она мечтает встретить достойного партнера для жизни.

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Автор: 19 февраля 2021, 13:09 Источник: Секрет на миллион ✓ Надежный источник
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Тогда и сейчас: Культовые певицы 90-х

комментарии

Ответить:

Гость630246
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А этот Нагиев с кем только не был в отношениях! Перетрахал весь этот гребаный "бомонд". Половой гигант! Связью с ним нужно не гордиться, а стыдиться! Это равносильно с тем, что переспать с помойным котом!
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