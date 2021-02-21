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Шоу-бизнес
Могила Мягкова утонула сразу после похорон

Могила Мягкова утонула сразу после похорон

Андрей Мягков. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Накануне близкие, коллеги и поклонники простились с Андреем Мягковым. Панихида состоялась в Московском художественном театре имени Чехова. После этого актера похоронили на Троеуровском кладбище.
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После того, как тело Андрея Мягкова было предано земле, журналисты сделали множество снимков места захоронения актера. Судя по фотографиям, звезда фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" погребена рядом с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом, скончавшимся в декабре прошлого года.

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В настоящий момент место захоронения Мягкова выглядит скромно. Оно помечено деревянным крестом и черно-белой фотографией артиста. Заметить могилу Андрея Васильевича можно издалека, ведь она утонула в цветах, принесенных скорбящими на церемонию прощания.

Вероятно, скоро на том месте появится ограждение и памятник народному артисту. К слову, в интернете появилась петиция: поклонники предложили увековечить память Мягкова. Они настаивают не только на памятнике. По их мнению, можно назвать в честь Андрея Васильевича улицу или сквер в Москве.

Напомним, 18 февраля супруга Анастасия Вознесенская обнаружила Андрея Мягкова дома без сознания. Она вызвала медиков, но актер скончался до их приезда. Причина смерти звезды фильма "Служебный роман" – сердечный приступ. Известно, что ранее артист перенес шунтирование.

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Автор: 21 февраля 2021, 12:03 Источник: Экспресс-газета ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Россияне рыдали у гроба Андрея Мягкова

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