Могила Мягкова утонула сразу после похорон

После того, как тело Андрея Мягкова было предано земле, журналисты сделали множество снимков места захоронения актера. Судя по фотографиям, звезда фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" погребена рядом с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом, скончавшимся в декабре прошлого года.
В настоящий момент место захоронения Мягкова выглядит скромно. Оно помечено деревянным крестом и черно-белой фотографией артиста. Заметить могилу Андрея Васильевича можно издалека, ведь она утонула в цветах, принесенных скорбящими на церемонию прощания.
Вероятно, скоро на том месте появится ограждение и памятник народному артисту. К слову, в интернете появилась петиция: поклонники предложили увековечить память Мягкова. Они настаивают не только на памятнике. По их мнению, можно назвать в честь Андрея Васильевича улицу или сквер в Москве.
Напомним, 18 февраля супруга Анастасия Вознесенская обнаружила Андрея Мягкова дома без сознания. Она вызвала медиков, но актер скончался до их приезда. Причина смерти звезды фильма "Служебный роман" – сердечный приступ. Известно, что ранее артист перенес шунтирование.
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