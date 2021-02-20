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Личные водители, коттеджи, виллы: почему умирающий в нищете Мягков отказался от помощи влиятельного человека

Личные водители, коттеджи, виллы: почему умирающий в нищете Мягков отказался от помощи влиятельного человека

Андрей Мягков. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Народный артист РСФСР Андрей Мягков в последние годы жизни очень нуждался в финансовой поддержке. В 2010-м году он сам заявлял о денежных проблемах, говорил, что еле сводит концы с концами. Однако помощи он не принимал.
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Андрей Мягков и его жена Анастасия Вознесенская жили на небольшую пенсию. А после того, как у супруги произошел инсульт, в семье звезды советских экранов начались острые финансовые проблемы. Денег едва хватало на коммунальные услуги, лекарства и пропитание.

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Друг Андрея Мягкова Владимир Стержаков поведал, что надбавки к пенсии Мягкова в 50 тысяч рублей тоже не хватало. Однако актер никогда не просил помощи у родных и близких, уверяя, что все нормально.

У Андрея Мягкова было много влиятельных друзей, людей из крупного бизнеса, именитых чиновников. Но это не облегчало его положения. В светских встречах он никогда не принимал участия, считая себя простым рабочим театра и кино.

"У него была пенсия 50 тысяч рублей – и все! У него никогда не было личных водителей, коттеджей, вилл. Он был таким человеком", – рассказал Стержаков.

Однажды Мягков и Стержаков отправились на гастроли. Стержаков прихватил удочки на всякий случай, так как они останавливались на Волге. Во время рыбалки у них сложился откровенный разговор. Мягков рассказал, что во время поездок за границу ему нравится не привозить оттуда какие-то заморские товары, а просто ходить по улицам никем не узнанным. Для него на тот момент это было необходимо.

Теперь, когда вдова Андрея Мягкова осталась одна, она лишилась всего, а главное – поддержки любимого мужа. Соседи боятся за ее жизнь. После смерти мужа она не выходит на улицу и не ни с кем не разговаривает. Ее здоровье настолько пошатнулось, что она даже не смогла присутствовать на похоронах мужа.

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Автор: 20 февраля 2021, 19:11 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
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