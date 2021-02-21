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Шоу-бизнес
Врачи вынесли приговор сраженной тяжелым недугом вдове Мягкова

Врачи вынесли приговор сраженной тяжелым недугом вдове Мягкова

Андрей Мягков. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Вдова Андрея Мягкова испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Покойный артист оберегал свою жену Анастасию Вознесенскую от мучительной смерти.

Продолжение: "За сиськи и письки трогал": Джигурда откровенно об интиме с Волочковой
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18 февраля 2021 года на всю страну прогремела ужасная новость – умер Андрей Мягков. Знаменитый актер скончался в возрасте 82 лет из-за сердечной недостаточности. 20 февраля на Троекуровском кладбище состоялись похороны мужчины, на которых не была замечена его супруга Анастасия Вознесенская. Выяснилось, что 77-летняя вдова Андрея Мягкова сражена тяжелым недугом, поэтому присутствие на прощании с легендарным артистом стало для нее непосильной ношей.

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Похоронят чужие люди: вдова не появилась на прощании с Андреем Мягковым

 Последние новости шоу-бизнеса

Сюжеты Последние новости шоу-бизнеса

По поводу страшной болезни Анастасии Вознесенской высказывались многие, в том числе мать Бориса Корчевникова, которая пришла на передачу "Первого канала" в память об Андрее Мягкове. По словам женщины, покойный актер два раза помогал жене выжить в борьбе с самым опасным видом менингита – туберкулезным. "Врачи приговорили. Андрей выходил и выносил Асю", – выразилась родственница телеведущего. Она добавила, что на одном из театральных выступлений Анастасию Вознесенскую сразил инсульт, после которого она больше не играла для зрителей. Тогда Андрей Мягков отказался от работы в театре следом за любимой супругой.

Напомним, что Андрей Мягков умер у себя дома в Москве. Анастасия Вознесенская изо всех сил пыталась помочь мужу выкарабкаться из цепких лап смерти, но даже врачи "скорой помощи", которые поспешили на выручку, не смогли сохранить жизнь знаменитому артисту.

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Автор: 21 февраля 2021, 10:44 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Россияне рыдали у гроба Андрея Мягкова

комментарии

Ответить:

Гость623500
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Где вы слова такие берёте?"Не была замечена","цепкие лапы смерти" и т.д!Казёнщина какая-то.Вы же о любимых многими актёрах пишете.Двоечники!
1

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