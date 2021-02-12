"Держат взаперти": сосед онкобольной Заворотнюк рассказал о ее страшной участи

Муж Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев, ее мать Валентина Борисовна, дочь Анна и сын Майкл ни разу не сказали о том, что конкретно происходит со звездой, не показали ее на фото или видео.
На фоне этого в Сети как грибы стали появляться слухи и сплетни о Заворотнюк одна другой страшнее. Чего только не писали о ней! Даже то, что ее уже нет в живых, а родные якобы скрывают это. Видимо, семье легче было все это читать, чем просто дать людям информацию.
С недавних пор в СМИ часто обсуждают то, что звезду сериала "Моя прекрасная няня" якобы выписали из клиники, где она проходила долгое и дорогостоящее лечение, и теперь она находится дома.
Напомним, Анастасии Заворотнюк живет в роскошном особняке в подмосковном Крекшино, где имеют свои дома многие российские звезды. Однако за все время актрису, гуляющую по территории участка, никто ни разу не видел, пишет Popcake.
"Если честно, немного переживаем, держат взаперти, ей свежий воздух нужен", – рассказал сосед Анастасии Заворотнюк.
Ранее дочь Анастасии Заворотнюк Анна переехала из родительского дома в собственную квартиру в Москве. По всей видимости, актрисе уже не нужен круглосуточный уход.
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