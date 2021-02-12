"Держат взаперти": сосед онкобольной Заворотнюк рассказал о ее страшной участи

Два года назад в СМИ стали ходить слухи о том, что у российской актрисы Анастасии Заворотнюк рак мозга. Якобы это произошло после зачатия младшей дочери методом ЭКО. Семья звезды ни разу не ответила на вопросы поклонников актрисы о ее состоянии. Они лишь подтвердили горькую правду о том, что она тяжело больна.

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