42-летняя Ирина Пегова снова отправилась в родильное отделение

На телеканале "Россия" 1 марта стартует долгожданное продолжение сериала "Акушерка". По сценарию врач-акушер Татьяна Скворцова в исполнении Ирины Пеговой опять разрывается между работой и личной жизнью, принимает судьбоносные решения и отчаянно ищет женское счастье. Все как в жизни!
"Роды, беременность – это касается каждой женщины, мы через это проходим все и неоднократно, этим наше кино и интересно, – рассказала звезда. – Есть такой конфликт нашего времени: женщины, имеющие власть и авторитет, состоявшиеся в карьере, часто несчастны в личной жизни".
Это утверждение относится и к самой 42-летней актрисе. У нее есть дочь Татьяна, которой в январе исполнился 21 год. Но в 2011-м Пегова развелась с мужем Дмитрием Орловым. Как актер он известен по сериалам "Чужая кровь", "Морской патруль" и "Бабий бунт". Сегодня Орлов женат на Натали Бражник. А Орлова пока одна...
"Мне очень интересно было наблюдать, как реальный мир врачей влиял на наш сценарий. Мы снимали в настоящих в больницах, с профессиональными врачами, которые нам помогали, учили, как правильно резать, зашивать. Если при мне кто-то будет рожать, то я сто процентов смогу помочь!" – улыбается Пегова.
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