Болевшая коронавирусом Пегова наплевала на меры безопасности: Не носила маску

Российская актриса Ирина Пегова недавно переболела коронавирусом. И недавно потеряла бабушку. Но беззаботная хохотушка говорит об этом легко и без грусти. Для нее эпидемия, кажется, сущая ерунда.

Ирину Пегову репортеры поймали в киноцентре "Октябрь" на премьере картины "Родные", где она снимается. Актриса призналась, что недавно переболела коронавирусом. При этом она заявила, что маску не носит и никогда не носила. Надевала только когда ее просили.

В беседе с kp.ru Пегова рассказала, что прививку от коронавируса тоже делать не собирается. Для нее все это надуманно и не так опасно, как говорят. К слову, сама актриса переболела бессимптомно. Так что остальное ее, похоже, не заботит. Теперь она даже говорит, что благодарна пандемии.

Правда, не совсем понятно, за что можно благодарить эпидемию. Ведь множество людей болеют тяжело и даже умирают. Недавно и у самой Ирины Пеговой умерла бабушка. Актриса не сказала, от чего. Но ее, похоже, это не особо расстраивает. Главное, что она успела сфотографировать ее на прощанье.

"Я первый раз в жизни побыла дома около месяца, не работая. У нас была большая женская компания: я, мама, бабушка и дочка. И мы чудесно провели время. Бабушка у меня недавно умерла, поэтому за месяц дома я успела с ней пообщаться", – рассказала Ирина Пегова.

Актриса добавила, что от коронавируса она никак не оберегает себя и не соблюдает меры предосторожности.