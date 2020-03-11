Сергей Бурунов вжился в роль обаятельного тюленя

30 апреля в прокат выйдет анимационный фильм "Белка и Стрелка. Карибская тайна". Над созданием картины работали многие российские знаменитости.

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Сергей Бурунов, например, озвучил тюленя-моряка с русской душой Яшу. По словам актера, его герой – престарелый, неуклюжий, но очень обаятельный, к нему легко проникнуться симпатией.

Бурунов отмечает, что в озвучке есть свои сложности, ведь правды никто не отменял. Необходимо не просто стоять перед микрофоном и произносить фразы из сценария, а проживать жизнь за своего персонажа.

Основатель группы "Ленинград" Сергей Шнуров подарил голос ключевой фигуре картины – инопланетянину Слонежу. Вокалист впервые принимал участие в озвучке мультфильма. Сергей сам выбрал своего героя.

Шнуров подчеркнул, что уже играл отрицательных персонажей, поэтому на этот раз решил выбрать положительного. Хотя дать Слонежу какую-либо оценку сложно, он же инопланетянин, чужак для землян.

Над созданием образа очаровательной и смелой Белки, звездной собаки-космонавта, трудилась актриса Юлия Пересильд. Для артистки это тоже дебют, до проекта звезда не работала в полнометражной анимационной ленте.

Артистка отмечает, что участвовать в картине "Белка и Стрелка. Карибская тайна" очень почетно. Работая над проектом, звезда вспоминала звезд советского кино: Леонова, Папанова и Румянцеву, которых все не только знают и любят за великие роли в кино, но и узнают их голоса у персонажей мультиков.

Актриса Ирина Пегова тоже играет главную роль. Ее голосом говорит веселая собака-космонавт Стрелка. По словам звезды, Стрелка – дворовая собачка. Героиня не стесняется в выражениях и поставит любого на место.

Актер театра и кино Евгений Миронов озвучил крысу Веню. Герой артиста появлялся в двух предыдущих частях киноновеллы, но только в третьей ему выделено особое место.

"Мне особенно приятно, когда говорят, что это сделано по просьбе зрителей. В первых двух частях Веня то хвостом, то носом пытался попасть в кадр к главным персонажам – Белке и Стрелке, войти, так сказать в историю", - поделился Евгений Миронов.

Напомним, по сюжету новой ленты "Белка и Стрелка. Карибская тайна" четвероногие космонавты отправятся исследовать неизведанный океан, полный загадок и удивительных обитателей. Смелых собачек сопровождают друзья. На самом дне персонажей ждет удивительный объект.