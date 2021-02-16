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Наследство Легкоступовой в опасности: второй муж покойной певицы заявил о своих правах

Наследство Легкоступовой в опасности: второй муж покойной певицы заявил о своих правах

Валентина Легкоступова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Валентины Легкоступовой не стало полгода назад. С тех пор вокруг ее имени не утихают скандалы, и, вероятно, ближайшее время шумиха не уляжется – оказалось, второй супруг певицы Алексей Григорьев заявил свои права на наследство покойной.
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Поначалу общественность была в шоке, что последний муж знаменитости, проживший с ней в браке не больше месяца, вступил в гонку за имуществом. Впрочем, теперь к наследникам может добавиться и предпоследний супруг артистки.

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Как отмети адвокат Сергей Жорин, формально Алексей Григорьев имеет право на часть имущества, ведь с момента развода с Валентиной Легкоступовой еще не прошло трех лет и срок исковой давности не истек. В итоге он обратился в суд, чтобы иметь возможность претендовать на недвижимость покойной. Ответчиками в этом деле выступают все остальные наследники: его 19-летний сын Матвей, старшая дочь певицы Анэтта Бриль, мать артистки и ее третий муж.

Скорее всего, Алексей Григорьев будет бороться на загородный дом, который был приобретен во время брака с Валентиной Легкоступовой. Впрочем, родственников волнует и другой вопрос: почему второй супруг решил побороться за наследство только после смерти артистки?

Напомним, в браке с Григорьевым исполнительница хита "Ягода-малина" прожила 20 лет. Он является отцом ее сына, 19-летнего Матвея. При этом после развода с Валентиной Легкоступовой мужчина не общается с наследником. Молодой человек даже отказался от фамилии отца, указав в паспорте материнскую.

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Автор: 16 февраля 2021, 15:49 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Лина
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Жила бы себе и жила, но все как-то странно получилось. Не пила-вдруг стала очень много пить. Дети вроде бы есть, но странно себя ведут. Зачем-то ходят по ток шоу. Какой в этом смысл? Все-таки родная мама умерла. Трагизма, сожаления не чувствуется. Про вдовца совсем не хочется говорить.
Гость625907
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Какое-то грязное ничтожество побывало пару месяцев в мужьях Легкоступовой и уже заявляет о каких-то своих правах на имущество. Ну и мразь. Об ушедших надо стараться не говорить. Но хочется сказать.
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