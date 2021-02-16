Наследство Легкоступовой в опасности: второй муж покойной певицы заявил о своих правах

Поначалу общественность была в шоке, что последний муж знаменитости, проживший с ней в браке не больше месяца, вступил в гонку за имуществом. Впрочем, теперь к наследникам может добавиться и предпоследний супруг артистки.
Как отмети адвокат Сергей Жорин, формально Алексей Григорьев имеет право на часть имущества, ведь с момента развода с Валентиной Легкоступовой еще не прошло трех лет и срок исковой давности не истек. В итоге он обратился в суд, чтобы иметь возможность претендовать на недвижимость покойной. Ответчиками в этом деле выступают все остальные наследники: его 19-летний сын Матвей, старшая дочь певицы Анэтта Бриль, мать артистки и ее третий муж.
Скорее всего, Алексей Григорьев будет бороться на загородный дом, который был приобретен во время брака с Валентиной Легкоступовой. Впрочем, родственников волнует и другой вопрос: почему второй супруг решил побороться за наследство только после смерти артистки?
Напомним, в браке с Григорьевым исполнительница хита "Ягода-малина" прожила 20 лет. Он является отцом ее сына, 19-летнего Матвея. При этом после развода с Валентиной Легкоступовой мужчина не общается с наследником. Молодой человек даже отказался от фамилии отца, указав в паспорте материнскую.
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