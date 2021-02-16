Наследство Легкоступовой в опасности: второй муж покойной певицы заявил о своих правах

Валентины Легкоступовой не стало полгода назад. С тех пор вокруг ее имени не утихают скандалы, и, вероятно, ближайшее время шумиха не уляжется – оказалось, второй супруг певицы Алексей Григорьев заявил свои права на наследство покойной.

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