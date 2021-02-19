Что связывает Мягкова и президента Украины

Андрей Мягков был всенародным любимцем. Поклонники восторгались игрой артиста в фильмах "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Гараж", "Братья Карамазовы"... Он брался только за уникальные проекты, второсортные киноленты ему были неинтересны.

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