Что связывает Мягкова и президента Украины

В 2011 году состоялась премьера фильма Сарика Андреасяна "Служебный роман. Наше время". События, разворачивающиеся в киноленте, практически повторяют сюжет советской кинокартины 1977 года. Персонажи остались те же, но роли сыграли другие артисты.
Например, Людмилой Калугиной стала Светлана Ходченкова, Ольгой Рыжовой – Анастасия Заворотнюк, Юрием Самохваловым – Марат Башаров. А Анатолия Новосельцева изобразил Владимир Зеленский, который в настоящий момент является президентом Украины.
Именно этот персонаж связывает Андрея Мягкова и лидера Незалежной. Когда журналист Дмитрий Гордон во время интервью сообщил народному артисту, что его роль сыграл Владимир Зеленский, он весьма удивился. "Кто это?!", – не постеснялся спросить актер собеседника. Тогда же Андрей Васильевич дал понять, что не интересуется плагиатом.
Напомним, Андрей Мягков умер 18 февраля на 83-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность. Церемония прощания со звездой советского кино состоится в субботу, 20 февраля, в 10 часов утра в Московском художественном театре имени Чехова.
Популярные темы форума
А у вас есть вторая половинка?
Сын " сошёл с ума "
Как побороть жадность в себе?
Жаль потерянного времени.
Беда! Не могу подобрать себе царицу. Не шучу. Подскажите где и искать. Прошу подойти к теме серьёзно. Спасибо
Дети играют.
Жадный мужчина
Подруга увела парня
Хамы водители
Тошнит от бомжей