"Поклонниц было много": Мягков сделал откровенное признание перед смертью

Актер рассказал, что прожил с супругой и коллегой Анастасией Вознесенской 56 лет, и все это время старается делать ей приятное. Он добавил, что они не являются артистами по складу психики, не любят публичности и поэтому Новый год празднуют дома.
Андрея Мягков был очень популярен в СССР и у представительниц слабого пола, но он оставался верен любимой жене. Его не привлекали ни красавицы-актрисы, ни фанатки-воздыхательницы.
"Поклонниц было много", – признался артист. Девушки писали кумиру письма, поджидали. Но единственной женщиной в жизни знаменитости была обожаемая жена.
Избранница всегда восхищала Андрея Мягкова. Ради Анастасии Вознесенской он начал писать детективы, потому что ей нравились произведения в этом жанре. Также избранница вдохновила артиста на то, чтобы он начал писать картины.
Как писали "Дни.ру", Андрея Мягкова не стало 18 февраля. Звезда "Иронии судьбы, или С легким паром" ушла из жизни дома. Нашла актера жена. К сожалению, он скончался до приезда скорой помощи.
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