"Он даже на пробах пьяный": вскрылась правда о проблемах Мягкова с алкоголем

Накануне утром стало известно, что в Москве скончался Андрей Мягков. Актера обнаружила супруга Анастасия Вознесенская, вызвала скорую, но медики так и не смогли ничем помочь.

Похороны назначены на субботу, 20 февраля. Прощание пройдет в родном театре – с 10 утра в МХТ им. Чехова можно будет почтить память актера. Похоронят Андрея Мягкова на Троекуровском кладбище.

Стоит отметить, что артист вел довольно закрытый образ жизни, именно про него ходит так много слухов и небылиц. Один из главных мифов о Мягкове – его пристрастие к алкоголю. Актер так хорошо изображал пьяных на экране, что многие думали, будто он и в жизни не дурак выпить.

Началось все с проб к фильму "Ирония судьбы". В павильон Мягков попал случайно, к тому моменту Рязанов уже даже выбрал актера на роль Лукашина. Когда режиссер увидел, как играет Мягков, понял, что нашел то, что искал. Однако утверждать артиста не хотели и даже умоляли Рязанова взять кого-нибудь другого. "Он даже на пробах пьяный, и это видно", – было тогда аргументом.

Об этом эпизоде актер со смехом вспоминал в одном из своих интервью. По словам Андрея Мягкова, он действительно любит выпить в компании или с друзьями, но вот на съемочной площадке или за кулисами никогда себе не позволял.

Коллеги с болью восприняли новость об уходе Андрея Мягкова. Лия Ахеджакова отметила, что с ним всегда было легко работать, ведь не нужно было долго репетировать, да и в общении артист был приятным человеком.

Близкие переживают за состояние Анастасии Вознесенской, которая лишилась самого близкого человека. Пара прожила вместе почти 60 лет, но детьми так и не обзавелась.