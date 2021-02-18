"Большое горе": Басилашвили раздавлен смертью друга

По словам Олега Басилашвили, кончина звезды театра и кино стала "большим горем" для всех, кто его любил. Он отметил, что запомнил его как прекрасного актера и верного друга.
Артист признался, что с большой скорбью отнесся к смерти знаменитости, передает Пятый канал. Он напомнил о бесценном вкладе Андрея Мягкова в отечественный кинематограф и театр.
Олег Басилашвили охарактеризовал артиста как хорошего, доброго и умного человека. Помимо актера о смерти Андрея Мягкова высказались и другие его коллеги.
Напомним, Андрей Мягков умер ночью 18 февраля в возрасте 82 лет. Причиной смерти знаменитости назвали острую сердечно-сосудистую недостаточность. Актера без сознания дома нашла его супруга, актриса Анастасия Вознесенская.
Среди известных работ Андрея Мягкова также числятся роли в фильмах "Братья Карамазовы", "Гараж", "Жестокий романс" и сиквеле знаменитой картины Эльдара Рязанова "Ирония судьбы. Продолжение". Скоро станет известно, где и когда состоится церемония прощания с Андреем Мягковым. Позднее также сообщат о месте похорон.
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