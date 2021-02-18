Вдова Мягкова может лишиться наследства покойного мужа

О нюансах наследования рассказал адвокат Сергей Жорин. Он заявил, что актриса может остаться без нажитого в браке с Андреем Мягковым.
Звездная пара прожила вместе более полувека но детей у них не было. Ходят слухи, что у артиста есть дальние родственники, но они не смогут вступить в наследство "мимо" Анастасии Вознесенской.
По словам правозащитника, если Андрей Мягков не оставил завещание, все его имущество получит вдова. Но актрисе может достаться только "обязательная часть" наследства, если артист написал завещание на неких лиц.
Но даже если Анастасия Вознесенская не будет числиться в завещании, она все же получит половину того, что ей положено и в случае отсутствия документа. Есть и вариант того, что вдова звезды театра и кино останется вообще без всего. Но он маловероятен.
Сергей Жорин отметил, что это незаконные действия с ее стороны в отношении Андрея Мягкова. Например, если окажется, что женщина причастна к смерти мужа.
Напомним, Андрей Мягков умер 18 февраля у себя дома в возрасте 82 лет. Причиной смерти артиста пока называют острую сердечную недостаточность. Супруга нашла актера без сознания. Он скончался до приезда медиков.
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