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Шоу-бизнес
Вдова Мягкова может лишиться наследства покойного мужа

Вдова Мягкова может лишиться наследства покойного мужа

Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром"
Наследницей Андрея Мягкова первой очереди является его вдова Анастасия Вознесенская. Однако при некоторых обстоятельствах не все имущество может достаться ей.
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О нюансах наследования рассказал адвокат Сергей Жорин. Он заявил, что актриса может остаться без нажитого в браке с Андреем Мягковым.

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Звездная пара прожила вместе более полувека но детей у них не было. Ходят слухи, что у артиста есть дальние родственники, но они не смогут вступить в наследство "мимо" Анастасии Вознесенской.

По словам правозащитника, если Андрей Мягков не оставил завещание, все его имущество получит вдова. Но актрисе может достаться только "обязательная часть" наследства, если артист написал завещание на неких лиц.

Но даже если Анастасия Вознесенская не будет числиться в завещании, она все же получит половину того, что ей положено и в случае отсутствия документа. Есть и вариант того, что вдова звезды театра и кино останется вообще без всего. Но он маловероятен.

Сергей Жорин отметил, что это незаконные действия с ее стороны в отношении Андрея Мягкова. Например, если окажется, что женщина причастна к смерти мужа.

Напомним, Андрей Мягков умер 18 февраля у себя дома в возрасте 82 лет. Причиной смерти артиста пока называют острую сердечную недостаточность. Супруга нашла актера без сознания. Он скончался до приезда медиков.

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Автор: 18 февраля 2021, 18:05 Источник: iReactor ✓ Надежный источник
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Лучшие роли народного артиста Андрея Мягкова

комментарии

Ответить:

Гость629374
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«Дниру», просто оскатинились... следущий заголовок уже как обычно « могила Мягкова утонула»
Гость623500
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Почему сразу всякую чушь писать?Кто у него был то,кроме Анастасии?"Дальние..."очень участвовали в его жизни?Значит все проблемы-с ней пополам,а делить прибегут такие"дальние",что и не докричаться было!
Гость629337
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Об’Жорин хочет обвинить вдову в смерти Мягкова???
Он идиот?
1

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