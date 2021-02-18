"Вечная невеста": беременную возлюбленную Шепелева спустили с небес на землю

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова познакомились в детском саду, куда ходили их дети. После смерти певицы Жанны Фриске Шепелев с легкостью начал новые отношения.
Как стало известно недавно, его возлюбленная беременна. Об этом пара сама призналась в "Инстаграм". В связи с этим возникает закономерный вопрос: собираются ли они расписываться? Однако прямого ответа никто не получает.
На вопрос подписчика о свадьбе Шепелев ответил уклончиво. Он лишь опубликовал фото женской руки с кольцом, на котором красовался крупный камень. Вряд ли оно обручальное, ведь такое массивное украшение не подходит для повседневной носки.
Стоит отметить, что на матери своего первого сына Платона Жанне Фриске Дмитрий Шепелев так и не женился. Что ж, возможно и Екатерина Тулупова останется без подвенечного наряда.
"Вот и нынешняя дамочка рискует остаться вечной невестой, даром что беременна", – говорится в сообщении телеграм-канала "НеМалахов".
Напомним, ранее сообщалось, что Дмитрий Шепелев потерял работу из-за закрытия его шоу "Ты как я" по причине низких рейтингов. Сразу после этого он провалил кастинг. Однако сам Шепелев утверждает, что с работой у него все в порядке.
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