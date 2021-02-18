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"Вечная невеста": беременную возлюбленную Шепелева спустили с небес на землю

"Вечная невеста": беременную возлюбленную Шепелева спустили с небес на землю

Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведущий Дмитрий Шепелев пообщался со своими подписчиками в "Инстаграм". Он ответил на каверзные вопросы о его беременной пассии Екатерине Тулуповой, которые давно волнуют многих.
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Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова познакомились в детском саду, куда ходили их дети. После смерти певицы Жанны Фриске Шепелев с легкостью начал новые отношения.

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 Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

Как стало известно недавно, его возлюбленная беременна. Об этом пара сама призналась в "Инстаграм". В связи с этим возникает закономерный вопрос: собираются ли они расписываться? Однако прямого ответа никто не получает.

На вопрос подписчика о свадьбе Шепелев ответил уклончиво. Он лишь опубликовал фото женской руки с кольцом, на котором красовался крупный камень. Вряд ли оно обручальное, ведь такое массивное украшение не подходит для повседневной носки.

Стоит отметить, что на матери своего первого сына Платона Жанне Фриске Дмитрий Шепелев так и не женился. Что ж, возможно и Екатерина Тулупова останется без подвенечного наряда.

"Вот и нынешняя дамочка рискует остаться вечной невестой, даром что беременна", – говорится в сообщении телеграм-канала "НеМалахов".

Напомним, ранее сообщалось, что Дмитрий Шепелев потерял работу из-за закрытия его шоу "Ты как я" по причине низких рейтингов. Сразу после этого он провалил кастинг. Однако сам Шепелев утверждает, что с работой у него все в порядке.

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Автор: 18 февраля 2021, 23:59 Источник: Instagram • Требует проверки
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