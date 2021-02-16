"Ненавижу рано вставать": потерявшему работу Шепелеву приходится работать от звонка до звонка

Телеведущий Дмитрий Шепелев часто делится в своем "Инстаграм" мыслями и интересными жизненными наблюдениями. Недавно он рассказал подписчикам, что посмотрел с сыном Жанны Фриске Платоном мультфильм "Душа". Он натолкнул его на важную идею – важно не прожить жизнь зря.
По всей видимости, Дмитрий Шепелев теперь старается всеми силами реализовать эту мысль. Он крутится как белка в колесе и буквально работает от звонка до звонка. Ведь теперь на его плечах лежит ответственность не только за сына Платона, но и за его еще одного будущего ребенка, которого ждет его возлюбленная Екатерина Тулупова.
В своем микроблоге Дмитрий Шепелев рассказал, что его день расписан по минутам. При этом он очень рано встает, что ему даже нравится.
"Раннее утро я стараюсь проводить без гаджетов, не засорять голову электронным мусором. Я провожаю сына в школу. Ну а дальше каждый час расписан до вечера", – написал Шепелев.
Шепелев добавил, что сейчас занимается помимо работы спортом и встречами с коллегами и друзьями. В целом, добавил Дмитрий, у него все как у простых людей.
Многие подписчики поддержали Дмитрия Шепелева в его здоровых привычках, однако другие отметили, что держать такой режим очень непросто. "Ненавижу рано вставать!" – написал пользователь.
Ведущий подчеркнул, что утром и вечером старается не проводить время в телефоне. Он уделяет внимание семье. Спать он ложится ближе к полуночи. Перед этим он старается не читать новостей.
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