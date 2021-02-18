Разорвало: видео изувеченной Малышевой вызвало шок

Накануне вечером Елена Малышева рассказала о страшном происшествии, приключившемся с ней. В своем "Инстаграм" врач опубликовала видео, которое невероятно напугало поклонников.

Оказалось, что популярный доктор серьезно повредила ногу. На кадрах она продемонстрировала поврежденную конечность и сообщила, что коллеги диагностировали у нее надрыв крестообразной связки колена.

Ведущая винит во всем только себя. Всю зиму она ходила в туфлях на каблуках, и вчера они сыграли с ней злую шутку. Малышева внезапно поскользнулась, потеряла равновесие и неудачно упала. Елена Васильевна сообщила, что ей повезло, так как полного разрыва у нее нет, иначе потребовалась бы серьезная операция. Врачи рекомендовали ей покой, но энергичная Малышева не совсем следует предписаниям, так как сейчас записывает очередные выпуски программы "Жить здорово!".

Елена Малышева рассказала, что не планирует уходить на больничный. Она не хочет мешать съемочному процессу, поэтому все пройдет по плану. В публикации ведущая порадовалась, что телевидение позволит замаскировать все нюансы, и зрители ничего не заметят.

Напомним, в конце прошлого года ходили слухи о закрытии программы. Тогда многие поклонники начали переживать, а новые версии происходящего появлялись каждый день. Некоторые СМИ писали, что руководство уберет программу из эфира, так как съемки "Жить здорово!" обходятся каналу слишком дорого.



Однако пресс-служба "Первого канала" опровергла информацию. Сотрудники указали, что программа всегда выходила и продолжит выходить. Закрывать популярную передачу никто не собирался.