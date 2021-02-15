Поргина поведала о жуткой аварии: В коме 26 дней

2005 год был роковым в семье Людмилы Поргиной. Николай Караченцов стал участником страшного ДТП и впал в кому на 26 дней. Артистка до сих пор прокручивает в голове первый разговор с мужем после того, как он очнулся на больничной койке.

Напомним, что звезда театра и кино ушла из жизни два года назад. Казалось, что Караченцов смог пережить самое ужасное происшествие, но судьба распорядилась иначе. Сейчас многочисленная аудитория бурно обсуждает вдову Николая Петровича. Поклонники обвиняют 72-летнюю актрису в том, что она зарабатывает на имени покойного супруга.

Сама же Людмила Поргина старается не реагировать на критику общественности. Она принимает участие в различных телепрограммах и рассказывает истории из жизни. В том числе делится воспоминаниями, связанными с ее возлюбленным. На этот раз актриса поведала о важном диалоге, сложившимся между ними, в тот момент, когда Караченцов вышел из комы. По словам супруги, он тонко чувствовал эмоции других людей даже при ужасающих обстоятельствах.

"У меня броня. Я училась у Коли. Когда он вышел из комы и стал говорить, первым делом сказал мне: "Ты видишь, какой я нежный и ранимый?" Я ему ответила: "Теперь я беру меч, щит и шлем и буду грызть глотку всем, кто нас будет обижать!", – заявила Поргина.

Артистка заверила, что Николай Петрович всегда останавливал ее и давал время для принятия взвешенных решений. Они были абсолютными противоположностями. Она – взбалмошная и требовательная. Он – спокойный и крайне доброжелательный. Сейчас Людмила Андреевна признает, что в каких-то моментах была резка, но это была лишь защита. Женщина делала все, чтобы звездного супруга "не могли ранить или толкнуть".