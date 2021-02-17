"Мы любой копейке рады": обнищавшая Гулькина пошла на крайние меры

Бывшая солистка группы "Мираж" с радостью отметила, что отечественный шоу-бизнес потихоньку начинает возвращаться к концертной деятельности. А ведь еще недавно она была готова работать таксисткой, чтобы заплатить за кредиты.
"Сейчас мы любой копейке рады", – поделилась Наталья Гулькина. Поняв, что дело плохо, звезда так отчаялась, что подумывала стать водителем, но потом передумала, когда ей объяснили, как устроена схема работы.
Тогда певица решила попытать счастья в роли телеведущей и отправила резюме на ТВ. Оно заинтересовало только передачу "Магазин на диване". Теперь Наталья Гулькина там работает и не жалеет и сделанном выборе. Она даже гордится тем, что делает. По словам знаменитости продажи идут прекрасно.
Артистка призналась, что устает, ведь у нее бывает по шесть часов прямых эфиров в день. Но такая большая нагрузка ее вовсе не пугает. Исполнительница рада новому опыту. С появлением в программе Натальи Гулькиной руководство задумалось над новым шоу. В нем будут продавать товары для животных, потому что многим известна любовь певицы к ним.
О своих доходах в роли телеведущей артистка ответила уклончиво. Она сообщила, что у нее фиксированная ставка. По словам Натальи Гулькиной, доход составляет порядка 200 тысяч рублей.
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