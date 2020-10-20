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"Стыдно из-за этой ситуации": 21-летняя дочь перестала сидеть на шее у безработной Гулькиной

Фото: Дни.ру
Певица Наталия Гулькина пришла на премьеру мюзикла "Шахматы" со своим стилистом Павлом Лагуновым. Там с певицей пообщался корреспондент "Дни.ру".
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Яне Мандрик – рожденной от третьего мужа дочери певицы – уже 21 год. Некоторое время назад девушка училась в педагогическом ВУЗе, получая специальность лингвиста. Но, столкнувшись с трудностями при изучении латыни, предпочла бросить обучение. Потом Яна долгое время нигде не работала и жила на обеспечении знаменитой матери.

"Яна наконец-то устроилась на работу в одно агентство, – рассказала Гулькина. – Она фотограф и еще занимается обработкой снимков. Дочь сказала: "Мама, мне стыдно из-за всей этой жизненной ситуации, я вижу, что у тебя нет работы, знаю, как ты бьешься. Поэтому теперь хочу помогать тебе сама и выручать тебя".

"Эта новость меня порадовала, – уверяет 56-летняя Гулькина. – Я сказала дочери: мол, уже то обстоятельство, что ты будешь зарабатывать себе на карманные расходы, станет для меня большим подспорьем. Дочь же уверяет, что в зависимости от объема работы будет получать от 30 до 50 тысяч в месяц, что по нынешним временам совсем неплохо".

Интересно, что недавно в программе "Секрет на миллион" ведущая Лера Кудрявцева была возмущена поведением 36 –летнего сына Наталии, который не работает на протяжении 8 лет, живет в маминой квартире, а она оплачивает ему отдых. Певица же оправдывалась, что он-де ее сын, и она не может оставить его без средств к существованию. "Сын – вечный ученик, он в поиске себя", – говорила Гулькина, Мол, он получил образование экономиста, но по специальности работать не стал, а решил сочинять и исполнять музыку, мечтал снять кино. Большого дохода и популярности, правда, это не принесло.

Автор: 20 октября 2020, 11:49
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