"Не теряй квалификацию!": Суханкина вручила расставшейся с мужиком Гулькиной огромный фаллос

"Друзья, большая просьба перестать посылать свои органы мне, а отправлять их в соцсети моим любимым Зазе Наполи и Эвелине Гранд, чтобы разнообразить их сексуальную жизнь, – в шутку обратилась Гулькина к народу. – Пусть они наслаждаются красотой!"
Фотографии – еще полбеды. "Мне на день рождения лет десять назад бывшие коллеги сделали необычный подарок, – рассказала Гулькина. – Подарили огромный фаллос из резины или каучука в красивом черном бархатном чехле. Им можно бить кого-то, обороняться, но я не представляю, как им можно делать то, для чего он якобы предназначен".
"У меня дома восемь кошек. Можно было бы, конечно, отдать им как игрушку, да боюсь, они его с места не сдвинут, – рассмеялась Гулькина. – Храню его как память о Маргарите Суханкиной".
"Зачем она тебе это подарила? Наверное, сама слетала с него", – остроумно заметила Наполи в онлайн-эфире, узнав о необычном презенте. "Не знаю, – ответила Гулькина. – Я в тот момент переживала расставание с парнем, и добрая подруга, видимо, хотела, чтобы я или не грустила, или не теряла квалификацию".
Ранее Гулькина рассказала, что порвавшийся презерватив прервал ее близкую связь с отпрыском. "Сын позвонил мне и спросил, что делать, если прямо во время акта порвался презерватив, – вспомнила Наталия. – Я сказала, что об этом должна знать и заботиться девушка, но, если вы живете половой жизнью, значит, уже взрослые люди и должны сами понимать".
После той истории все изменилось. "Раньше он со мной делился. Сейчас, слава богу, подобных вопросов больше не задает", – добавила певица.
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