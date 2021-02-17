"Голосом сын никогда не обладал": мать раскрыла правду о Тимати

В одной из публикацией в своем инстаграм-аккаунте Симона Юнусова рассуждала о том, что деньги не особо влияют на становление ее внучки Алисы. Один из фолловеров жестко прокомментировал эту публикацию, заявив о больших финансах и блате, якобы помогших рэперу Тимати пробиться на отечественный музыкальный Олимп.
Критик считает, что "безголосого" Тимура Юнусова не взяли бы на "Фабрику звезд". Он уверен, что тот пел под фонограмму и стал известен лишь благодаря блату.
Данное сообщение задело мать рэпера Тимати. Она поспешила оправдать наследника. Так, по словам Симоны Юнусовой, отец Тимура был против его сценической карьеры и не дал ему на это ни копейки.
Кроме того, как отметила женщина, "голосом сын никогда не обладал", да и петь не собирался. Она подчеркнула, что Тимати читает рэп, а не поет. Также мать музыканта заверила, что он не хотел идти на "Фабрику звезд". Однако парня уговорил продюсер, ведь рэперов там еще не было.
Отметим, что некоторые пользователи Сети считают Симону Юнусову виновницей расставания рэпер Тимати с моделью Анастасией Решетовой. По их мнению, женщина сразу невзлюбила избранницу сына и косвенно делала так, чтобы их поссорить. На эти нападки родительница рэпера Тимати отвечает однозначно: это не так.
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