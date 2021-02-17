Довела до тошноты: блогер-фармацевт Диденко прижалась лицом к паху нового любовника

Екатерина Диденко ни на день не прекращает общение с поклонниками. Блогер живет насыщенной жизнью, она рассказывает практически о каждом своем шаге, умело подогревая к себе интерес. Например, в прошлом году девушка ошарашила поклонников, сообщив о романе после смерти мужа.
Новый бойфренд хоть и не сразу, но все-таки стал новым героем видеороликов Диденко. Всего за несколько месяцев они пережили настоящую драму: ругались и мирились, расставались и вновь сходились. Многие интернет-пользователи подозревают, что Екатерина придумывает инфоповоды, чтобы повысить активность в своем инстаграм-аккаунте.
Например, недавно поклонники вновь атаковали Диденко комментариями. Девушка сообщила о том, что намерена удалить бородавку. Снимая видео, она прижалась щекой к паху избранника. Парень стоял и гладил возлюбленную по голове. Подписчики не выдержали: "Какая похабщина!", "Это неприлично!", "Меня затошнило".
Напомним, в конце прошлого года Екатерина Диденко шокировала народ, сообщив о новой беременности. Врачи же заверили девушку: ребенка она не ждет. Однако специалисты стали говорить о возможной онкологии у аптечного блогера.
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