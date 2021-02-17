Довела до тошноты: блогер-фармацевт Диденко прижалась лицом к паху нового любовника

Аптечный блогер Екатерина Диденко, которая в прошлом году похоронила мужа после вечеринки с сухим льдом, готовится к новой операции. После трагедии девушка увеличила грудь. На сей раз она решила избавиться от бородавки.

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