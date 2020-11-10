Веселая вдова Диденко забеременела от сожителя меньше, чем через год после смерти мужа

Екатерина Диденко беременна. В своем "Инстаграм" она рассказала, что этого "не может быть", ведь она принимает противозачаточные. Теперь в Сети разгорается новый скандал.
Раньше Диденко обвиняли в том, что она начала встречаться с любовником, хотя после смерти мужа не прошло и года. Теперь она отказывается верить в новый поворот судьбы. В разделе "Сторис" Екатерина Диденко показала тест на беременность с двумя полосками, показывающими положительный результат.
"Я отказываюсь в это верить. Я же пью противозачаточные", – воскликнула Екатерина Диденко.
Пользователи набросились на аптекаршу с особой злостью. Ее обвиняют в новом методе хайпануть на святом, очернении памяти мужа и так далее. Напомним, от супруга, который умер в ее день рождения в бассейне с сухим льдом, у Екатерины Диденко есть двое детей.
После того, как фармацевт похоронила мужа, она начала встречаться с блогером Джошем. Их роман был недолгим. Вскоре девушка увлеклась другим мужчиной, начинающим актером, Владом Черных. С детьми блогера он отлично ладит.
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