Смертельная болезнь Диденко: страшная ошибка врачей или наказание за "танцы на костях" мужа

Открытым в этой истории остался лишь один вопрос: почему, имея образование фармацевта, девушка не знала, что в помещении нельзя нырять в бассейн с сухим льдом? Екатерину прозвали "веселой вдовой" или "ледяной вдовой", но после появились слухи о том, что девушка снова собирается стать невестой.
Недавно Диденко рассказала поклонникам, что беременна от нового спутника. До него Екатерина постоянством не отличалась и часто меняла партнеров, о чем подробно рассказывала в социальных сетях. Через несколько дней после заявления выяснилось: никакой беременности нет, а вот рак – вполне возможно.
Девушка сообщила, что врачи "запугали" ее новостью о возможной онкологии. Видимо, во время обследования в ее организме нашли новообразование и рекомендовали идти на операцию. Диденко словам медиков не доверяет, под нож ложиться отказывается. Утверждает, что доверия они у нее не вызывают, а потому она намерена перепроверять их диагнозы у "лучших гинекологов".
На данный момент, "аптечный ревизорро" рассказала, что потратила на анализы около 30 тысяч рублей и показала поклонникам чек. О продолжении этой истории пока ничего неизвестно, но поговаривают, что это – всем известный "эффект бумеранга", и блогеру таким образом возвращается история с мужем и последующими выходками.
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