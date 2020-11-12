Смертельная болезнь Диденко: страшная ошибка врачей или наказание за "танцы на костях" мужа

Блогер приобрела широкую известность не так давно. В марте 2020 года на вечеринке по случаю дня рождения в бассейне с сухим льдом погиб ее муж и еще два человека. Жизнь девушки постоянно меняется, и ее новые подробности все больше потрясают СМИ.

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