Блогер-фармацевт Диденко ищет гнездышко для новогодних забав с любовником

Для отдыха блогер желает дом с сауной и бассейном. Она обратилась в своем инстаграм-аккаунте к фолловерам и спросила, есть ли среди них риэлторы. Екатерина Диденко призвала их помочь с вариантами недвижимости.
"Напишите Владу. Кидайте конкретные варианты, потому что очень тяжело найти", – цитирует девушку Пятый канал. Напомним, трагедия случилась в феврале, когда инстаблогер праздновала день рождения в компании в банном комплексе Москвы. Во время вечеринки отдыхающие высыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда. Из-за химической реакции находившиеся в бассейне начали задыхаться и потеряли сознание в воде. Двое человек погибли на месте, а муж Екатерины Диденко скончался в больнице.
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