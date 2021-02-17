Королева Елизавета II нанесла Меган Маркл сокрушительный удар

После отказа от семьи британской короны жена принца Гарри Меган Маркл лишилась доступа к королевской сокровищнице. Таким образом королева Елизавета вторая отобрала у нее все семейные ювелирные драгоценности, пишет Woman’s Day.
Помимо этого королева потребовала у Меган Маркл вернуть ценные вещи, которые ей были подарены во время титулованной жизни. Речь идет в частности и о роскошном колье, подаренным герцогом Сассекским после свадьбы.
По данным источников, королева Елизавета решила нанести сокрушительный удар Меган Меган и намекнула на возврат дорогущего обручального кольца из коллекции принцессы Дианы. Но хитрая Меган Маркл смогла отстоять сове право на него, и сокровище осталось в ее независимой семье.
Напомним, внук британской королевы, принц Гарри и его жена, американская актриса Меган Маркл в прошлом году отказались от всех королевских привилегий и уехали жить из дворца в Канаду, поближе к матери Меган. Они начали новую светскую жизнь, сами зарабатывают и живут без ограничений.
Пара воспитывает сына Арчи, который появился на свет 6 мая 2019-го. В этом году у них родится еще один ребенок.
Популярные темы форума
Что случилось дальше с этими девушками ? Их отпустили ?
А у вас есть вторая половинка?
старухи загадили форум
Ната и Лиона сыграли свадьбу.
Сын " сошёл с ума "
Вам нравится принцесса Кейт Миддлтон ?
Жаль потерянного времени.
Как побороть жадность в себе?
подскажите мне
Нет больше сил.