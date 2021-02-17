Королева Елизавета II нанесла Меган Маркл сокрушительный удар

31 марта прошлого года закончился переходный период после отказа от королевских обязанностей Меган Маркл и ее мужа принца Гарри. С первого апреля у Гарри и Меган началась новая жизнь – без титулов и денег налогоплательщиков, но и без ограничений, которые с ними связаны. Однако королевский шлейф так и тянется за ними. И неудачи тоже.

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